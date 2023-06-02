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10:54, 2 июня 2023Спорт

Тренер «Барселоны» назвал сроки принятия решения Месси о своем будущем

Тренер «Барселоны» заявил, что Месси примет решение о своем будущем на следующей неделе

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал сроки, в которые форвард ПСЖ Лионель Месси должен принять решение относительно своего будущего. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист заявил, что это произойдет на следующей неделе. «Сейчас мы должны оставить его в покое. Здесь двери для него открыты», — заявил Хави.

Тренер также отметил, что Месси очень поможет «Барселоне». «Нам не хватает таланта в последней трети поля, и Лео всегда дает его вам», — добавил Хави.

1 июня главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона», который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. При этом соглашение имело опцию продления еще на сезон. Аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 года, в его составе он стал двукратным чемпионом Франции. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Алексей Гусев
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