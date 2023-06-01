Месси покинет ПСЖ

Тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что Лионель Месси покинет клуб по окончании сезона

Аргентинский форвард Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер клуба Кристоф Гальтье, слова которого приводит RMC Sport.

Гальтье заявил, что матч чемпионата Франции против «Клермона», который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним на стадионе «Парк де Пренс». «Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола», — отметил он и добавил, что надеется на то, что в заключительной игре Месси встретят «как нельзя лучше».

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.