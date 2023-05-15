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09:51, 15 мая 2023Спорт

Президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении Месси

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что клуб сделает все возможное для возвращения Месси
Жоан Лапорта

Жоан Лапорта. Фото: Albert Gea / Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова передает Daily Mail.

«Мы сделаем все возможное ради возвращения Лео Месси в "Барселону"», — заявил Лапорта. Он отметил, что уже ведется работа над составом на следующий год, и выразил надежду, что получится усилить команду.

Ранее стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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