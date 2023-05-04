«Барселона» ответила на ультиматум Месси

Marca: «Барселона» планирует подписать футболиста Лионеля Месси летом

Руководство «Барселоны» ответило на ультиматум аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси, требовавшего решить вопрос с его трансфером до окончания сезона-2022/2023. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы уверены, что смогут подписать 35-летнего футболиста летом. По их мнению, переговоры не должны занять много времени. «Барселона» планирует, что форвард присоединится к команде к концу июля, когда клуб отправится в предсезонное турне по США.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт форварда с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.