Появилась информация об отказе ПСЖ продлевать контракт с Месси

L’Equipe: руководство «Пари Сен-Жермен» отказалось продлевать контракт с Лионелем Месси

Появилась информация об отказе руководства «Пари Сен-Жермен» продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает L’Equipe.

В клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию. Однако отмечается, что в последние недели уверенность в продолжении сотрудничества с аргентинцем и так была невелика.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели в качестве наказания за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не обсудив отъезд с главным тренером клуба Кристофом Гальтье и футбольным советником Луишем Кампушем.

Контракт форварда с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.