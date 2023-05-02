Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
80:79
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Барселона
1:0
Завершен
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
Удинезе
Завтра
21:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|33-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Реал Сосьедад
1:0
2-й тайм
live
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
00:05, 3 мая 2023Спорт

Появилась информация об отказе ПСЖ продлевать контракт с Месси

L’Equipe: руководство «Пари Сен-Жермен» отказалось продлевать контракт с Лионелем Месси

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Появилась информация об отказе руководства «Пари Сен-Жермен» продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает L’Equipe.

В клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию. Однако отмечается, что в последние недели уверенность в продолжении сотрудничества с аргентинцем и так была невелика.

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели в качестве наказания за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не обсудив отъезд с главным тренером клуба Кристофом Гальтье и футбольным советником Луишем Кампушем.

Контракт форварда с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов поезда в Брянской области
В России назвали неуправляемыми внутриполитические процессы в США
Экскаваторщик рассказал об экстремальных ситуациях на московских стройплощадках
Apple и Google будут бороться против слежки за пользователями
Появилась информация об отказе ПСЖ продлевать контракт с Месси
Стало известно об усилении артиллерийских дуэлей в Запорожье
В Минобороны Украины рассказали о будущем раненых солдат ВСУ
На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления
Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе
Вышел первый тизер второй части «Дюны»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.