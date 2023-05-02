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22:03, 2 мая 2023Спорт

Стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели

RMC Sport: ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Стало известно о решении руководства «Пари Сен-Жермен» отстранить на две недели от тренировок аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, таким образом клуб хочет наказать форварда за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен не согласовал отъезд с главным тренером команды Кристофом Гальтье и футбольным советником Луишем Кампушем.

1 мая на фоне слухов об уходе Месси из ПСЖ стало известно, что нападающий прилетел в Саудовскую Аравию. Отмечается, что футболист приехал туда в качестве амбассадора туризма арабской страны.

5 апреля сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды предложили Месси зарплату в 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Андрей Стрельцов
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