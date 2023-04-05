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00:20, 5 апреля 2023Спорт

Саудовский клуб предложил Месси зарплату в два раза превышающую выплаты Роналду

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил Месси зарплату в 400 миллионов евро в год

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил аргентинскому нападающему ПСЖ Лионелю Месси новый контракт. Об этом журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо написал в Twitter.

По информации источника, владельцы команды предложили футболисту зарплату размером в 400 миллионов евро в год. Эта сумма в два раза превышает выплаты португальскому форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который зарабатывает 200 миллионов евро в год и является рекордсменом среди всех спортсменов мира.

Об интересе «Аль-Хиляля» к Месси сообщалось в январе 2023-го. Нападающему готовы были предложить контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год. Отмечалось, что большую часть этой суммы игроку будет выплачивать государство.

На данный момент Месси выступает в ПСЖ, в который он перешел в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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