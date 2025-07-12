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11:57, 12 июля 2025Мир

Мерц уронил кусок торта с изображением Германии

Канцлер ФРГ Мерц не смог удержать в руках кусок торта с изображением Германии
Виктория Клабукова

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог удержать в руках кусок торта с изображением страны. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Инцидент произошел во время летней вечеринки парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса. Политик решил отрезать себе кусок праздничного торта с очертаниями родного избирательного округа Зауэрланд в земле Северный Рейн — Вестфалия. Положив себе угощение с помощью ножа и щипцов, Мерц собирался приступить к трапезе, но случайно уронил ложку на пол. Следом из рук выскользнула и тарелка. Конфуз был запечатлен на камеру. Кадры стали предметом насмешек в сети.

Ранее в адрес немецкого канцлера сыронизировал президент США Дональд Трамп. Упомянув грядущую 81-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии, американский лидер обратился к Мерцу со словами: «Это был не самый приятный день для вас?» Канцлер ФРГ в свою очередь ответил, что этот день стал днем освобождения Германии от диктатуры.

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