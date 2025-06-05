Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 5 июня 2025Мир

Трамп подшутил над Мерцем в присутствии журналистов

Трамп подшутил над Мерцем, упомянувшим события Второй мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. Американский политик предположил, что годовщина этого события для немецкого народа является «не самым приятным днем», пишет РИА Новости.

Инцидент произошел после того, как Мерц упомянул, что 6 июня будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд» — высадки союзных войск в Нормандии.

«Это был не самый приятный день для вас?» — с иронией спросил Трамп Мерца в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

Канцлер при этом быстро среагировал на реплику американского главы. По словам Мерца, у этой даты есть и позитивное значение. «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры», — отметил политик.

Несколькими днями ранее издание Bloomberg написало, что Фридрих Мерц не намерен препираться с Трампом во время визита в Вашингтон. Отмечалось, что политики встретятся 5 июня в Белом доме и обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

В мае Фридрих Мерц пригласил Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в Соединенные Штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о сошедшем с ума Маске

    Косатки сопроводили туристов к маяку Анива

    Медведев увидел в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

    Весна в Москве оказалась аномально солнечной

    Раскрыта провалившаяся цель Мерца на переговорах с Трампом

    В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

    Трамп подшутил над Мерцем в присутствии журналистов

    Трамп после конфликта с Маском предложил отрезать его от финансирования

    Мерц не упомянул вклад СССР в освобождение Германии от нацизма

    Вероятность резких похолоданий в экстремально жарком 2025 году оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости