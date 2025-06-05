Трамп подшутил над Мерцем в присутствии журналистов

Трамп подшутил над Мерцем, упомянувшим события Второй мировой войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. Американский политик предположил, что годовщина этого события для немецкого народа является «не самым приятным днем», пишет РИА Новости.

Инцидент произошел после того, как Мерц упомянул, что 6 июня будет отмечаться 81-я годовщина операции «Оверлорд» — высадки союзных войск в Нормандии.

«Это был не самый приятный день для вас?» — с иронией спросил Трамп Мерца в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

Канцлер при этом быстро среагировал на реплику американского главы. По словам Мерца, у этой даты есть и позитивное значение. «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры», — отметил политик.

Несколькими днями ранее издание Bloomberg написало, что Фридрих Мерц не намерен препираться с Трампом во время визита в Вашингтон. Отмечалось, что политики встретятся 5 июня в Белом доме и обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

В мае Фридрих Мерц пригласил Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в Соединенные Штаты.