В правительстве Германии ракрыли отношение Мерца к Трампу

Bloomberg: Мерц отказался препираться с Трампом, в отличие от Зеленского

Бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять, что отказывается препираться с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящего визита в Вашингтон, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщает Bloomberg.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, в разговоре ясно дал понять, что не собирается вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — передает агентство слова собеседника.

Ранее немецкая газета Handelsblatt предположила, что высокий рост Мерца может помочь ему расположить к себе Трампа во время встречи, потому что тот «уважает высоких мужчин».

Мерц и Трамп лично встретятся 5 июня в Белом доме. Лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.