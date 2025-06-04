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12:44, 4 июня 2025Мир

В правительстве Германии ракрыли отношение Мерца к Трампу

Bloomberg: Мерц отказался препираться с Трампом, в отличие от Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять, что отказывается препираться с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящего визита в Вашингтон, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщает Bloomberg.

«Канцлер, который может быть колким и воинственным, в разговоре ясно дал понять, что не собирается вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского», — передает агентство слова собеседника.

Ранее немецкая газета Handelsblatt предположила, что высокий рост Мерца может помочь ему расположить к себе Трампа во время встречи, потому что тот «уважает высоких мужчин».

Мерц и Трамп лично встретятся 5 июня в Белом доме. Лидеры государств обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

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