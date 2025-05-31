Мерц лично встретится с Трампом для обсуждения Украины

Мерц лично встретится с Трампом в Белом доме для обсуждения Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые лично встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Встреча назначена на 5 июня. Лидеры планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торговую политику.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».