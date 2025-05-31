Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 31 мая 2025Мир

Мерц лично встретится с Трампом для обсуждения Украины

Мерц лично встретится с Трампом в Белом доме для обсуждения Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые лично встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

Встреча назначена на 5 июня. Лидеры планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торговую политику.

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    На Украине прокомментировали появление Зеленского на книжной ярмарке в кольце охранников

    В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

    Описана тактика российских военных в приграничье Сумской области

    Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

    В Шебекино удары ВСУ повредили здание штаба ЛДПР

    Варенье спасло жизнь жителю Суджи во время украинской оккупации

    Назван день достижения Земли крупным облаком плазмы после вспышки на Солнце

    Россия предупредила об угрозе эскалации из-за Германии

    Мерц лично встретится с Трампом для обсуждения Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости