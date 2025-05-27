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10:28, 27 мая 2025Мир

Мерц раскрыл детали отмены ограничений на дальнобойность ракет для Украины

Мерц о снятии ограничений для украинских ракет: Решили несколько месяцев назад
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решение о снятии ограничений для украинских ракет было принято несколько месяцев назад. Такие детали отмены раскрыл канцелр Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

По словам политика, установившие ограничений для Киева страны «давно отменили требования». «Так что я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина имеет право применять оружие, которое ей поставляют, за пределами собственной территории», — подчеркнул он.

Ранее Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

Отмечается, что ракеты Storm Shadow, которые несут украинские бомбардировщики Су-24, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Также в зоне поражения окажутся другие города, включая Елец, Воронеж и Смоленск.

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