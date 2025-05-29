Мерц допустил передачу Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал возможной передачу ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет Taurus Украине. Его слова приводит ZDF Heute.

«Конечно, это вполне возможно... Мы всегда говорили, я и сам это говорил — Taurus требует многомесячного обучения солдат на Украине», — сказал канцлер.

После встречи с канцлером Германии в Берлине президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. При этом он отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал Фридриху Мерцу и держит слово.

Сам Мерц на пресс-конференции с Зеленским допустил сотрудничество с Киевом в производстве оружия дальнего радиуса действия, однако не раскрыл подробностей.

В Минобороны Германии по итогам переговоров с представителями украинского военного ведомства заявили, что первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине на немецкие средства, могут развернуть в течение нескольких недель.