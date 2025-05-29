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09:58, 29 мая 2025Мир

Мерц допустил передачу Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал возможной передачу ракет Taurus Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет Taurus Украине. Его слова приводит ZDF Heute.

«Конечно, это вполне возможно... Мы всегда говорили, я и сам это говорил — Taurus требует многомесячного обучения солдат на Украине», — сказал канцлер.

После встречи с канцлером Германии в Берлине президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. При этом он отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал Фридриху Мерцу и держит слово.

Сам Мерц на пресс-конференции с Зеленским допустил сотрудничество с Киевом в производстве оружия дальнего радиуса действия, однако не раскрыл подробностей.

В Минобороны Германии по итогам переговоров с представителями украинского военного ведомства заявили, что первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине на немецкие средства, могут развернуть в течение нескольких недель.

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