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21:49, 28 мая 2025Россия

В Германии назвали сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

Первые системы дальнобойного оружия развернут на Украине в ближайшие недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине на немецкие средства, могут развернуть в течение нескольких недель. Об этом сообщает Минобороны Германии по итогам переговоров с представителями украинского военного ведомства.

Как уточняется, за 2025 год планируется произвести «значительное количество» таких систем.

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель», — сказано в сообщении МО ФРГ.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение по финансированию Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

Помимо этого, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц проинформировал, что Германия не будет раскрывать детали о поставках Украине дальнобойных ракет. Однако Берлин хочет сотрудничать с Киевом по этому вопросу.

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