Зеленский рассказал о работе над поставками Taurus

Зеленский заявил, что ФРГ и Украина работают над поставками Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако не раскрыл подробностей.

Зеленский отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал это канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и держит слово.

«Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей – я пообещал это канцлеру и держу слово», — отметил он.

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России.