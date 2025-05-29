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00:36, 29 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о работе над поставками Taurus

Зеленский заявил, что ФРГ и Украина работают над поставками Taurus
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако не раскрыл подробностей.

Зеленский отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал это канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и держит слово.

«Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей – я пообещал это канцлеру и держу слово», — отметил он.

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России.

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