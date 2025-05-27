В Кремле высказались о снятии европейцами ограничений по поставкам дальнобойного оружия

Песков назвал путаницей ситуацию со снятием ограничений по дальнобойному оружию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал изрядной путаницей ситуацию, связанную с заявлением европейцев о снятии ограничений по поставкам дальнобойного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям по урегулированию конфликта на Украине. «Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп «серьезно» может снять ограничения для Киева на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. Окончательное решение будет обсуждаться во время встречи Трампа с представителями Германии в Вашингтоне на этой неделе.