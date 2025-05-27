Стало известно о планах Трампа разрешить Киеву бить по России дальнобойным оружием

Kyiv Post: Трамп может снять ограничения для Киева на удары по территории России

Президент США Дональд Трамп «серьезно» может снять ограничения для Киева на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

«Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были они уже сняты или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол переговоров», — заявил один из собеседников издания.

Источники газеты рассказали, что окончательное решение Трампа о действиях в отношении России и решение о возможной поддержке Украины будут обсуждаться во время встреч с представителями Германии в Вашингтоне на этой неделе. По данным издания, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. По его словам, те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.