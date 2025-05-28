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15:02, 28 мая 2025Мир

Мерц определился с позицией по ударам ВСУ вглубь России

Мерц: Германия больше не ограничивает дальность ударов ВСУ вглубь России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия больше не ограничивает дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Для Украины не будет ограничений для поставляемого ей дальнобойного оружия, она будет в полной наносить удары по военным целям за пределами своей территории», — сообщил канцлер в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также Мерц отметил, что Германия намерена поддержать Киев в разработке украинского дальнобойного оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Мерц внес «изрядную путаницу» касательно разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории. Однако он подчеркнул, что если в европейских странах действительно было принято решение снять ограничений по дальнобойному оружию Украине, то речь идет об эскалации конфликта.

Вот это да!
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