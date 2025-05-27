В Кремле заявили об эскалации конфликта на Украине

Песков: Решение снять ограничения по дальнобойному оружию Украине — эскалация

Если в европейских странах действительно было принято решение снять ограничений по дальнобойному оружию Украине, то речь идет об эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляются Киеву.

Ранее Мерц также призвал европейских союзников Украины не ждать скорого окончания конфликта. По его словам, вооруженные конфликты, как правило, заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон, которого на данный момент не предвидится.