Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 27 мая 2025Мир

Мерц заявил о нескором завершении конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Мерц: Очевидно, мы еще далеки от завершения конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится нескоро. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Reuters.

По его словам, конфликты заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон. «В этом конфликте мы, очевидно, еще далеки от этого», — сказал политик.

Немецкий канцлер добавил, что необходимо готовиться к более длительному периоду российско-украинского конфликта.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости