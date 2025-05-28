Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

Мерц: Германия не будет раскрывать детали о поставках Украине дальнобойных ракет

Германия не будет раскрывать детали о поставках Украине дальнобойных ракет, но Берлин хочет сотрудничать с Киевом по этому вопросу. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция доступна на YouTube-канале The Guardian.

«Мы хотим сотрудничать, в том числе и в производстве. И разговоры об этом ведутся, они продолжаются. Мы также уже говорили о некоторых деталях сегодня. Но и здесь я прошу понимания. Это те вещи, которые мы должны обсудить в первую очередь между двумя правительствами», — сказал канцлер, отвечая на вопрос о том, откуда Берлин возьмет деньги на приобретение для Киева оружия дальнего радиуса действия.

Когда Мерца спросили о том, будут ли использованы для этого замороженные российские активы, он не дал четкого ответа. «В прошлом году здесь уже проходили встречи на уровне стран G7. Проценты списываются с замороженных активов. Это само по себе составляет около 50 миллиардов евро для дальнейшей поддержки Украины. В случае необходимости мы снова поговорим на эту тему на следующем саммите G7», — ответил политик.

Ранее Мерц заявил, что Германия больше не ограничивает дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российский территории. Он отметил, что ФРГ намерена поддержать Киев в разработке дальнобойного оружия.