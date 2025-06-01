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16:09, 1 июня 2025Интернет и СМИ

В Германии раскрыли необычное преимущество Мерца перед встречей с Трампом

Handelsblatt: Рост канцлера ФРГ Мерца может помочь ему на встрече с Трампом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Высокий рост канцлера ФРГ Фридриха Мерца может помочь ему на встрече с президентом США Дональдом Трампом. О необычном преимуществе политика заявила германская газета Handelsblatt.

Как отметили в издании, американский глава бывает непредсказуем, из-за чего Овальный кабинет превратился в опасную зону. Возможно, что Мерц застанет президента США в неудачный день, говорится в материале.

«Однако более вероятно, что эти двое на самом деле хорошо ладят. Трамп уважает высоких мужчин», — сочли в Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что Мерц и Трамп лично встретятся 5 июня в Белом доме. Лидеры государств планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торговую политику.

Перед этим канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву.

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