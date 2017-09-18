Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции

Силы безопасности Турции задержали группу подозреваемых в первом на территории страны убийстве из-за криптовалюты. Об этом в понедельник, 18 сентября, со ссылкой на турецкий информационный канал NTV сообщает ТАСС.

Жертвой, по информации канала, стал 22-летний молодой человек. Его тело было найдено три дня назад в машине. Следствие полагает, что после убийства преступники пытались его пальцем разблокировать мобильный телефон и получить доступ к приложению для работы с биткоинами, но не смогли.

Уточняется, что задержанных четверо.

Биткоин — криптовалюта. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Автор скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto), есть несколько версий, кто скрывается за этим именем, но ни одна из них не подтверждена; возможно, речь идет о коллективе. В начале сентября курс цифровой валюты достиг исторического максимума, преодолев отметку в пять тысяч долларов.