Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин установил новый исторический рекорд, превысив пять тысяч долларов. В ночь на 2 сентября за одну единицу предлагали 5013 долларов, сообщает CoinDesk.

К 12:10 мск биткоин стоил 4737,8 доллара. Уровень в четыре тысячи долларов эта цифровая валюты превысила 13 августа 2017 года.

Материалы по теме Братья биткоэны: новый золотой пузырь Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал

1 сентября глава комитета по финансовому рынку, председатель банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума к концу осенней сессии (до 31 декабря 2017 года) сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России.

По мнению замглавы Минфина России Алексея Моисеева, цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.