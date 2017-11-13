Экономика
 

Стоимость биткоина рухнула на 30 процентов

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Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin за последние дни обвалился почти на 30 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что с вечера пятницы курс Bitcoin снизился на 9,5 процентов, а со среды, когда был взят новый рекорд (7882 долларов за биткоин), стоимость криптовалюты снизилась на 29 процентов.

Аналитики Bloomberg объясняют такое снижение Bitcoin тем, что инвесторы предпочли переключиться на другую криптовалюту — Bitcoin Cash. Указывается, что ее стоимость выросла с пятницы на 40 процентов, достигнув небывалых 2478 долларов, однако к утру понедельника откатилась до 1325 долларов, приводит данные Bloomberg.

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

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