Экономика
 

Прохожий нашел биткоин

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Житель Воронежа нашел на улице сувенирную монету виртуальной валюты биткоин. Об этом сообщает «МОЁ! Online».

«Иду в обед по Петровскому скверу и вижу, что за скамейкой в листве что-то блеснуло. Ногой сгреб листву, а там биткоин лежит. Наверное, золотая молодежь обронила», — пошутил мужчина.

Подобные монеты продаются в интернет-магазинах по 70-100 рублей за штуку.

По словам обладателя находки, теперь он может утвердительно отвечать на вопрос о наличии у него биткоинов. «Но я бы предпочел взять валютой — один биткоин сейчас больше семи тысяч долларов стоит», — добавил воронежец.

На момент написания заметки стоимость одного биткоина составляет около 6,7 тысячи долларов (почти 400 тысяч рублей). 2 ноября курс криптовалюты пробил отметку в семь тысяч долларов.

В начале октября сообщалось о цыганах, продавших в Обнинске с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Жена жертвы мошенников уточняла, что фальшивку муж приобрел за тысячу рублей у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом. По ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч. Мошенниками заинтересовалась полиция.

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