Полиция заинтересовалась торгующими «биткоинами» обнинскими цыганами

Полиция Обнинска (Калужская область) начала проверку информации о том, что цыгане продали местному жителю монеты под видом биткоинов. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Агентству пояснили, что заявлений о мошенничестве в управление не поступало, проверку по факту торговли «так называемыми биткоинами с признаками подделки» начали после публикации жены потерпевшего в соцсети.

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Об инциденте стало известно ранее 4 октября. В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что мужчина приобрел у «интеллигентного вида цыган» несколько монет под видом биткоинов. «Муж купил две штуки на одну тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — написала женщина в паблике «Типичный Обнинск».

При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч рублей.

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