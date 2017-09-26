Российские власти отказались от регулирования криптовалют

Российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

«Позиции ведомств не сблизились. Было принято решение в связи с этим [первым вице-премьером Игорем] Шуваловым пока понаблюдать, и пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится (сейчас в других формах — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Моисеев.

По его словам, обсуждение предложений по регулированию блокчейна произойдет через квартал. «Что касается биткоина, то сейчас было принято решение ничего не делать, решили посмотреть», — сказал он. Международный опыт регулирования цифровой валюты варьируется от разрешения использования биткоина наравне с национальной валютой до полного запрета, отметил он.

25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет подготовлен в октябре.

Против использования криптовалют выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает, что активные расчеты цифровыми деньгами создадут риск подрыва денежного обращения.

В августа Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.