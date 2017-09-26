Финансы
 

Российские власти отказались от регулирования криптовалют

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Российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

«Позиции ведомств не сблизились. Было принято решение в связи с этим [первым вице-премьером Игорем] Шуваловым пока понаблюдать, и пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится (сейчас в других формах — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Моисеев.

По его словам, обсуждение предложений по регулированию блокчейна произойдет через квартал. «Что касается биткоина, то сейчас было принято решение ничего не делать, решили посмотреть», — сказал он. Международный опыт регулирования цифровой валюты варьируется от разрешения использования биткоина наравне с национальной валютой до полного запрета, отметил он.

25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет подготовлен в октябре.

Против использования криптовалют выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает, что активные расчеты цифровыми деньгами создадут риск подрыва денежного обращения.

В августа Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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