Госдума потратит 2,5 миллиона рублей на изучение рынка криптовалют

Госдума объявила конкурс на проведение исследования рынка криптовалют, блокчейна и связанных с ними рисков. Сумма контракта составляет почти 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документам, победитель конкурса должен будет исследовать зарубежный опыт внедрения и использования новых финансовых технологий. Он также изучит возможность использования технологии ICO (Initial coin offering, привлечение средств в проекты по эмиссии цифровых денег) в качестве альтернативного способа привлечения инвестиций.

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Победитель должен назвать основные риски новых технологий и предложить способы противодействия им. Результаты исследования будут использоваться для создания законодательных инициатив, отмечается в материалах на сайте госзакупок.

21 сентября сайт Coindesk сообщил, что американский сенат принял военный бюджет страны, в котором прописано требование для Пентагона изучить технологию блокчейна.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что можно было бы попробовать запустить в России пилотный проект проведения ICO криптовалют, основанных на технологии блокчейн.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит использования в России криптовалют. По ее мнению, активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

Сейчас использование криптовалют в России никак не регулируется.