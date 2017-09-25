В Госдуме сообщили о продаже россиянами квартир для инвестиций в криптовалюты

Из-за роста ажиотажного интереса некоторые россияне продают свое жилье с целью инвестиций в криптовалюты. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает Rambler News Service.

По его словам, законодатели должны реагировать на этот процесс, а не зарывать голову в песок. «Поэтому вопрос легализации этого инструмента, на мой взгляд, стоит на повестке дня, причем чем быстрее мы это сделаем, тем лучше для граждан», — подчеркнул глава комитета.

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовит законопроект о регулировании криптовалют в России в октябре, сообщил Аксаков ТАСС.

22 сентября Госдума объявила конкурс на изучение рынка криптовалют, блокчейна и связанных с ними рисков. Сумма контракта составляет почти 2,5 миллиона рублей. Результаты исследования будут использоваться для создания законодательных инициатив.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает против использования криптовалют в России. Она считает, что активные расчеты цифровыми деньгами создадут риск подрыва денежного обращения.