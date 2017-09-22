Депутатам Госдумы посоветовали завести криптокошельки

Депутатам Госдумы необходимо завести криптокошельки для выработки предложений по регулированию рынка цифровых валют. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщает Rambler News Service.

«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов, и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет — никакой регуляторики не будет», — сказал он.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков усомнился в появлении российской криптовалюты. «Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», — отметил он.

Ранее 22 сентября Госдума объявила конкурс на изучение рынка криптовалют, блокчейна и связанных с ними рисков. Сумма контракта составляет почти 2,5 миллиона рублей. Результаты исследования будут использоваться для создания законодательных инициатив.

По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, активные расчеты криптовалютами создадут риск подрыва денежного обращения, поэтому регулятор не допустит их использования в России.