Криптовалюты предложили включить в программу финансового ликбеза россиян

В стратегию повышения финансовой грамотности россиян необходимо включить тему криптовалют. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24»..

«Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности», — сказал он.

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25 сентября правительство России утвердило подготовленную Минфином стратегию повышения финансовой грамотности граждан. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

«Цель стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества», — отмечается в пояснении к документу.

Программа будет реализована в два этапа: в 2017-2019 и 2020-2023 годах. «Полномочия по мониторингу и контролю реализации стратегии закреплены за Минфином России», — отмечается в сообщении.

27 сентября министр экономического развития Максим Орешкин сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ».

Днем ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что власти пока не будут вводить регулирование криптовалют.