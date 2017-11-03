Воронежец обменял полученные от продажи наркотиков биткоины на миллион рублей

В Воронеже суд арестовал 35-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации биткоинов, которыми с ним расплатились при продаже наркотиков. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, мужчина с 2016 по 2017 год получал доход в виде биткоинов. О его деятельности полицейские узнали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

«Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Очень темные дела Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor

Таким образом предполагаемый наркодилер заработал около миллиона рублей. Против него завели уголовное дело по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

К 12:50 мск 3 ноября курс биткоина составил 7400 долларов США.

19 сентября МВД сообщило о ликвидации крупнейшей анонимной площадки RAMP, специализировавшейся на торговле запрещенными психоактивными веществами на территории России. По данным ведомства, в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 наркопреступлений, совершенных с использованием сетевых технологий, 1583 человека привлечены к уголовной ответственности и изъято около 760 килограммов наркотиков.