Наркоторговец крупнейшей площадки в Tor поехал на конкурс бород и угодил под суд

Власти США арестовали гражданина Франции, подозреваемого в распространении наркотиков через даркнет-площадки. Об этом сообщает The Miami Herald.

38-летний Гал Валлериус (Gal Vallerius), он же OxyMonster, был задержан в аэропорту Атланты по дороге на конкурс бород, проходящий в Техасе.

В американском Управлении по борьбе с наркотиками (DEA) предполагают, что Валлериус был не только продавцом, но и одним из администраторов и модераторов форума маркетплейса Dream Market. Обвинение считает, что в период с мая 2015 года по август 2017 года Валлериус занимался распространением кокаина, метамфетамина и синтетических опиоидов фентанила и оксикодона.

Проанализировав содержимое ноутбука задержанного, сотрудники спецслужб подтвердили, что под именем OxyMonster, которое использовалось для продажи наркотиков на Dream Market, скрывался именно Валлериус. Помимо ключа PGP-шифрования OxyMonster, на виртуальных счетах преступника были обнаружены 500 тысяч долларов в биткоинах. Стало известно, что для осуществления преступной деятельности в Dream Market Валлериус использовал анонимный браузер Tor.

После того, как в начале июля властям удалось уничтожить две главные мировые даркнет-площадки для продажи психоактивных веществ AlphaBay и Hansa, оборот оставшегося без конкурентов Dream Market резко вырос. К концу июля количество единиц товаров на витринах Dream Market достигло более 98 тысяч.