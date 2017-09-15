Пользователи крупнейшей наркоплощадки сообщили о массовой краже денег

Интернет-площадка Dream Market, лидирующая в сфере незаконной продажи психоактивных веществ, в четверг, 14 сентября, на несколько часов оказалась недоступной для пользователей. Об этом сообщает Motherboard.

Когда работа сайта была восстановлена, тысячи держателей аккаунтов обнаружили, что из их биткоин-кошельков вывели все средства.

Представители проекта заявили, что проблема вызвана техническим сбоем. При этом пользователи выразили опасения, что таким образом администрация готовится к закрытию площадки либо за выводом средств стоят спецслужбы.

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Некоторые специалисты также полагают, что дирекция площадки сама имитировала сбой, ставший частью плана по постепенному выводу денег для комфортного выхода из бизнеса, к которому могли слишком близко подобраться правоохранительные органы.

После июльского закрытия родственных площадок AlphaBay и Hansa и ареста одного из их администраторов Dream Market стал крупнейшей международной торговой платформой даркнета. По данным BBC News, уже к концу июля количество единиц товаров на витринах Dream Market достигло более 98 тысяч, что почти равно показателям последних дней работы AlphaBay.

Следом за AlphaBay крупная криптобиржа BTC-e ушла в офлайн с арестованными счетами. Одного из предполагаемых сотрудников сервиса россиянина Александра Винника задержали американские спецслужбы. По версии обвинения, биржа была создана Винником специально для отмывания средств от торговли нелегальными товарами. Через сутки после BTC-e в офлайн отправился крупнейший российский подпольный рынок RAMP.