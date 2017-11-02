Курс биткоина достиг нового максимума

Курс самой популярной криптовалюты Bitcoin установил новый рекорд и превысил семь тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13:00 по московскому времени курс снизился и составил 6986 долларов за электронную монету. За сутки он вырос на 6,1 процента. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum, напротив, подешевела — ее курс снизился на 5,5 процента и составил 281 доллар за одну единицу.

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Биткоин подорожал после заявления крупнейшего мирового биржевого оператора CME Group Inc о планах запуска торгов криптовалютными фьючерсами до конца 2017 года.

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.

Отметку в шесть тысяч долларов биткоин превысил 20 октября.