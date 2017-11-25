Курс биткоина превысил полмиллиона рублей

Курс биткоина поднялся до 8,7 тысячи долларов — это 508 тысяч рублей. Такие данные приводятся на бирже Coindesk.

На 21:00 по московскому времени биткоин стоил 8710 долларов. В течение дня курс колебался от 8157 до 8725 долларов.

В середине ноября курс биткоина обвалился почти на 30 процентов — до 7882 доллара за единицу.

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.