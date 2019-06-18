Facebook выпустит собственную криптовалюту

Компания Facebook объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra. Об этом говорится в официальном блоге социальной сети.

Необходимость создания Libra в компании объясняют тем, что базовые финансовые услуги все еще недоступны многим людям, особенно в развивающихся странах. Так, по данным Facebook, 1,7 миллиарда людей в мире не имеют доступа к финансовой системе.

Отмечается, что будет создано специальное подразделение Calibra, которое займется финансовыми услугами во всех сервисах, принадлежащих интернет-гиганту.

В частности, в 2020 году Calibra запустит первый продукт — цифровой кошелек для криптовалюты Libra. Кошелек будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения.

Отмечается, что Libra будет обеспечена реальными валютными резервами и активами, размещенными по всему миру. Партнерами Facebook стали 27 компаний и организаций, в том числе ведущие американские платежные системы Visa и Mastercard.

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