Telegram отказался от лишних денег

Компания Telegram Group Inc., которая готовится к выпуску собственной криптовалюты, решила не проводить публичное ICO (первичное размещение токенов), пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источника издания, Telegram уже привлекла в ходе двух закрытых этапов пресейла примерно 1,7 миллиарда долларов от 200 частных инвесторов. Этих средств оказалось достаточно, поэтому нет необходимости проводить еще один этап — открытый.

Опрошенные Bloomberg эксперты называют другую причину — усиление контроля регуляторов за рынком криптовалют. «Публичное размещение для Telegram более рискованно, нежели частное», — сказал агентству партнер инвестиционной Blockchain Capital Спенсер Богарт.

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В апреле РБК сообщало, что блокировка мессенджера Telegram в России может быть связана с попытками основателя сервиса запустить собственную криптовалюту. По данным источников издания, в ФСБ сочли проект угрожающим национальной безопасности, поскольку он создаст неконтролируемую государством финансовую систему.

В феврале основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис привлек на ICO 850 миллионов долларов для развития новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и выпуска криптовалюты Gram.

О желании Дурова запустить собственную блокчейн-платформу с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

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