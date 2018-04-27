ФСБ предотвратила теракты в Москве и вновь обвинила Telegram

ФСБ пресекла серию терактов в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Группа из четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прибыла в столичный регион из Нового Уренгоя. «При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — отмечается в сообщении ФСБ.

Силовики также выявили пособническую базу террористов, установили их контактные лица из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя. В ходе профилактической спецоперации задержаны 20 человек, у них изъяты материалы, пропагандирующие деятельность ИГ, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

«В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской», — отметили в ведомстве.

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