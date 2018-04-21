Появились кадры задержания сторонника ИГ в Ставрополье

Телеканал НТВ опубликовал оперативную съемку с места задержания подозреваемого в подготовке терактов в Ставропольском крае, который, предположительно, присягнул на верность главарю международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

На записи не видно самого мужчины, показаны лишь внешний вид дома, где он жил, внутренний интерьер и обнаруженные в здании нож-тесак, обрез и гильзы на полу. Также демонстрируется видеообращение с клятвой, которую записал предполагаемый террорист.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был убит во время спецоперации по задержанию в субботу, 21 апреля. При себе у мужчины были схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ. В доме нашли флаг ИГ и рукописный текст с присягой, обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, а также пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей.

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