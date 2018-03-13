ФСБ обезвредила группировку из десятков сторонников «Исламского государства»

ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирию и Ирак. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков по 17 адресам обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, у них имеются подтверждения связи организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.

Помимо переправки боевиков в зону конфликта на Ближнем Востоке, группировка также занималась незаконной легализацией мигрантов из Центральной Азии.

11 марта сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области. Атаку готовили члены тайной террористической ячейки.

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