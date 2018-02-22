В Петербурге предотвратили теракт

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракт в Петербурге. Об этом в четверг, 22 февраля, в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости.

«ФСБ 22 февраля в Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.

15 декабря 2017 года стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Санкт-Петербурге. В городе задержали семерых членов законспирированной ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Они планировали отправить террориста-смертника в одно из «культовых мест» города, где он должен был совершить самоподрыв.

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