ФСБ предотвратила крупный теракт в культовом месте Петербурга

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным издания, в городе задержали семерых членов законспирированной ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они планировали отправить террориста-смертника в одно из «культовых мест» города, где он должен был совершить самоподрыв. Кроме того, террористы готовили убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей.

У задержанных изъято большое количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, оружие, боеприпасы и экстремистская литература.

12 декабря глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил о предотвращении новогодних терактов в Москве. По его словам, только за три дня силовиками были ликвидированы две законспирированные группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа.

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