ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве

Спецслужбы пресекли деятельность группы, планировавшей теракты на новогодние праздники и во время выборов президента. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, спецоперация ФСБ проведена в понедельник, 11 декабря. Группа выходцев из Центральной Азии готовила теракты, в том числе с участием смертников. У них изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, также ликвидирована лаборатория по изготовлению «средств террора».

«Только с 9 по 11 декабря сего года ликвидированы две законспирированные группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями ИГ (запрещена в РФ)», — сказал Бортников, подчеркнув, что работа по пресечению деятельности террористических групп продолжается.

2 октября Мещанский суд Москвы арестовал Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которые, по данным спецслужб, входили в ИГ и готовили теракты в столице. Братья из Дагестана были задержаны вечером 29 сентября в бытовке на территории строящегося ЖК в Левобережном районе столицы. Один из них работал там сторожем. В ФСБ считают, что они были ячейкой ИГ на территории Московского региона. В жилищах задержанных обнаружили два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и предметы для изготовления взрывчатки.