В Москве и Подмосковье поймали 69 исламских экстремистов

Участников международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» задержали в Московском регионе в ходе совместной спецоперации ФСБ и МВД. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители. Изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности», — отметили в ЦОС ФСБ.

По данным Центра общественных связей, руководство экстремистской ячейкой осуществляли выходцы из Центрально-Азиатского региона, а в ее деятельность вовлекались в том числе граждане России. Члены ячейки использовали меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.

«Таблиги Джамаат» образован в 1926 году в местности Меват неподалеку от Дели (Индия). Объединение позиционирует себя как организация проповедников ислама, но его идеология отличается радикализмом и нетерпимостью к другим религиям. Участники организации обвинялись в причастности к совершению террористических актов во Франции, Индии, Узбекистане, а также в укрывательстве и пособничестве террористам.

В 2009 году Верховный суд России признал движение экстремистским и запретил его.