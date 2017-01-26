Экстремистов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» уличили в русофобских настроениях

Члены террористической организации «Хизб ут-Тахрир», незаконно действующие на территории Крыма, несут угрозу в первую очередь русскоязычным жителям полуострова. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг, 26 января.

Цеков напомнил, что на территории Российской Федерации «Хизб ут-Тахрир» признана террористической, в то время как на Украине она действует беспрепятственно. «С момента воссоединения Крыма с Россией члены группировки продолжают здесь действовать. Не дошли руки. Сейчас проводятся спецмероприятия и в республике это воспринимается совершенно положительно», — добавил он.

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По его словам, русская община полуострова выступала за запрет группировки, еще когда РК находилась под юрисдикцией Киева (до присоединения к России по итогам референдума в 2014 году — прим. «Ленты.ру»), так как деятельность радикальной организации «была направлена против русских и русско-культурных граждан, проживающих на полуострове». «Мы понимали, что она может сеять только раздор и конфликты, видели, как работали ее члены в неблагоприятных, глухих районах полуострова, с преобладающим числом мусульманского населения», — сказал сенатор.

Ранее в четверг стало известно, что сотрудники ФСБ провели в Бахчисарае комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов «Хизб ут-Тахрир». «Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым», — отметил глава Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Организация «Хизб ут-Тахрир» (полное название — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») основана в 1953 году как исламская политическая партия. Своей основной целью она ставит создание «Исламского халифата», живущего по законам шариата. В России признана террористической, ее деятельность запрещена с 2003 года. Известно о существовании ячеек организации в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане, а также на Украине и в Белоруссии.