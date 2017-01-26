В Крыму началась спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»‍

В Бахчисарае сотрудники ФСБ проводят спецоперацию против террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом в четверг, 26 января, ТАСС сообщил глава Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Правоохранители, в частности ФСБ, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия», — заявил он.

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Смирнов добавил, что у него пока нет информации о задержаниях в рамках операции.

В ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге были установлены и задержаны члены городской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Группировка «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» была создана в Палестине в 1953 году. Организация относится к числу панисламистских политических течений и своей основной целью ставит создание «Исламского халифата», живущего по законам шариата. «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России.