Верховный суд отменил приговор одному из членов «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд отменил приговор жителю Крыма Руслану Зейтуллаеву, осужденному к семи годам заключения за участие в религиозной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

«Приговор суда в отношении Зейтуллаева отменить и отправить на новое рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд», — огласил решение судья Александр Замашнюк.

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Отправив дело на пересмотр, суд удовлетворил протест прокурора, который настаивал на ужесточении наказания для Зейтуллаева.

7 сентября стало известно, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Зейтуллаева — организатора крымской ячейки организации «Хизб ут-Тахрир» — к семи годам лишения свободы. По пять лет колонии также получили сообщники Зейтуллаева — Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Юрий Примов.

В правоохранительных органах считают, что Зейтуллаев руководил пропагандистской работой среди населения, вовлекал местных жителей в деятельность своей ячейки, давал сообщникам указания по вербовке новых лиц и распространению идей «Хизб ут-Тахрир», а также обеспечивал меры конспирации и контролировал их соблюдение членами ячейки.

Группировка «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» была создана в Палестине в 1953 году. Организация относится к числу панисламистских политических течений и своей основной целью ставит создание «Исламского халифата», живущего по законам шариата.

В США и Западной Европе (кроме Германии) группировка действует беспрепятственно, в России признана террористической, также ее деятельность пресекается в Китае, Египте и Турции. На территории России организация запрещена с 2003 года.