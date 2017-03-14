В Татарстане задержали 15 экстремистов «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15 участников Казанской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба управления МВД по Республике Татарстан.

«В ходе обысков, проведенных (...) по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах Республики, изъято большое количество запрещенной литературы МТО «Хизб ут-Тахрир», флаги организации и блокноты с записями о завербованных членах террористической организации», — говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД также отмечают, что в ходе обысков были изъяты отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу задержанных среди мусульман республики.

Следствие возбудило 13 уголовных дел по части 1 и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

26 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что экстремисты «Хизб ут-Тахрир», незаконно действующие на территории Крыма, несут угрозу в первую очередь русскоязычным жителям полуострова.

